Activan Alerta Amber por desaparición de menor de 13 años, en Kuna Nega

Sara fue vista por última vez el 8 de noviembre de 2025, cerca de su casa, a eso de las 7:00 p.m., en una zona ubicada cerca de la estación de policía de Kuna Nega, en el corregimiento de Ancón.

 

Panamá- Una Alerta Amber por la desaparición de la menor de 13 años, Sara Isabel Arango López, fue emitida para solicitar a la ciudadanía que, si la ha visto, por favor reporte su paradero de forma confidencial al número 104, ya que su familia está angustiada por su ausencia.

La menor mide 1.54 de altura, es delgada, tiene el cabello de color negro y liso, los ojos negros, la piel trigueña y tiene un lunar en el lado derecho del labio.

El Ministerio Público indicó que, aunque la menor lleva 2 meses desaparecida, no fue hasta ayer que su familia interpuso la denuncia, por lo cual se activó la alerta para su búsqueda y localización.

 

 

