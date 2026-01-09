Incendio en Vista Hermosa y conato en Chepo: bomberos evitan tragedias

Panamá- Dos incendios reportados este viernes en dos puntos del distrito de Panamá fueron controlados con éxito por el Cuerpo de Bomberos sin que se reportaran víctimas.

Según se informó, personal de la estación de Carrasquilla atendió un incendio en proceso que tuvo lugar en una residencia de dos pisos ubicada en el barrio de Vista Hermosa (Pueblo Nuevo), calle General Arnulfo Gutiérrez, la cual conecta la vía Transístmica con la avenida Fernández de Córdoba.

Personal de los camisas rojas atendió el llamado de emergencia, comprobó que dos cuartos de alquiler que se ubican el el PH, estaban totalmente en llamas, mientras que un tercero presentó únicamente afectación por humo, logrando controlar la situación antes de que las llamas afectaran a todo el inmueble o edificaciones aledañas. Afortunadamente, por este caso no se reportó ninguna persona herida, quemada o afectada por el humo.

Las investigaciones por este caso apenas inician para determinar las causas que originaron este siniestro.

Por otra parte, unidades de la estación #1 de la Zona Regional Panamá Este–Darién atendieron un conato de incendio dentro de una casa ubicada en el sector de La Higuera, en Chepo. Una repisa ubicada en la cocina de la residencia, justo encima de la estufa, se incendió, provocando afectaciones en la pared y parte del equipo.

Los residentes de la casa actuaron con rapidez y desconectaron el cilindro de gas de 25 libras, lo que permitió evitar una situación de mayor riesgo, indicó la entidad. "El área fue asegurada y el incidente controlado sin propagación".

El Cuerpo de Bomberos recomienda mantener la supervisión constantemente mientras se realiza la cocción de alimentos, así como también revisar el estado de cilindros y mangueras de gas, mantener la cocina ventilada y ante cualquier conato de incendio llamar al "103".