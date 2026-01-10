Sucesos - 10/1/26 - 11:41 AM

Cuerpo sin vida de un hombre es encontrado en Penonomé

De acuerdo a las autoridades, se trata de Daniel Sáenz Cortez, de aproximadamente 70 años, residente en Villas de Llano Marín.

 

Por: Redacción/EFE -

Encuentran cuerpo de un hombre sin vida en Penonomé, en la provincia de Coclé, la noche de este viernes 9 de enero. De acuerdo a las autoridades, se trata de Daniel Sáenz Cortez, de aproximadamente 70 años, residente en Villas de Llano Marín.

El cuerpo fue ubicado en el sector del lago de Lajas, específicamente en los terrenos donde se ubican las eólicas del corregimiento de El Coco, en el distrito de Penonomé. El hecho se registró alrededor de las 11 de la noche, en un área apartada y de escasa iluminación.

De acuerdo a la información de Mi Favorita, el reconocimiento fue realizado por sus hijas ante las instancias judiciales. La víctima presentaba varios golpes en el rostro y en su anatomía.

LEE TAMBIÉN: Irán incomunicado tras protestas; se habla de decenas de muertos

Los familiares de Sáenz Cortez habían colocado una denuncia por su desaparición ante la Fiscalía Regional de Coclé, desde el pasado 7 de enero.

El área fue acordonada para la recolección de evidencias, mientras que la Fiscalía de Homicidios asumió la investigación del caso.

Te puede interesar

'Osito' muere tras ataque armado en Calidonia

'Osito' muere tras ataque armado en Calidonia

Enero 10, 2026
Cuerpo sin vida de un hombre es encontrado en Penonomé

Cuerpo sin vida de un hombre es encontrado en Penonomé

 Enero 10, 2026
Operación Odiseo: 145 aprehendidos, más de mil boletas y decomiso de armas

Operación Odiseo: 145 aprehendidos, más de mil boletas y decomiso de armas

 Enero 10, 2026
Buscan a "Spidermar" de Teobroma: hurtó tarjetas y dinero de supermercado

Buscan a "Spidermar" de Teobroma: hurtó tarjetas y dinero de supermercado

 Enero 09, 2026
Ordenan y limpian la Peatonal para potenciar turismo en el Centro Histórico

Ordenan y limpian la Peatonal para potenciar turismo en el Centro Histórico

 Enero 09, 2026

Por este hecho, dos personas han sido aprehendidas como parte de las diligencias que adelantan las autoridades.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas