Cuerpo sin vida de un hombre es encontrado en Penonomé

Encuentran cuerpo de un hombre sin vida en Penonomé, en la provincia de Coclé, la noche de este viernes 9 de enero. De acuerdo a las autoridades, se trata de Daniel Sáenz Cortez, de aproximadamente 70 años, residente en Villas de Llano Marín.

El cuerpo fue ubicado en el sector del lago de Lajas, específicamente en los terrenos donde se ubican las eólicas del corregimiento de El Coco, en el distrito de Penonomé. El hecho se registró alrededor de las 11 de la noche, en un área apartada y de escasa iluminación.

De acuerdo a la información de Mi Favorita, el reconocimiento fue realizado por sus hijas ante las instancias judiciales. La víctima presentaba varios golpes en el rostro y en su anatomía.

LEE TAMBIÉN: Irán incomunicado tras protestas; se habla de decenas de muertos

Los familiares de Sáenz Cortez habían colocado una denuncia por su desaparición ante la Fiscalía Regional de Coclé, desde el pasado 7 de enero.

El área fue acordonada para la recolección de evidencias, mientras que la Fiscalía de Homicidios asumió la investigación del caso.

Por este hecho, dos personas han sido aprehendidas como parte de las diligencias que adelantan las autoridades.