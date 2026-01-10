Crimen en Penonomé: dos jóvenes detenidos por el homicidio de un adulto mayor

José Antonio Martínez, de 22 años, y Lorena Ibarra, alias “La Mony”, de 21 años, fueron señalados por las autoridades como los presuntos autores del homicidio atroz del adulto mayor Daniel Sáenz Cortez, de 74 años, un crimen que ha estremecido al distrito de Penonomé, en la provincia de Coclé.

Según el Ministerio Público, la pareja fue aprehendida de manera provisional y enfrenta cargos por privación de libertad, homicidio doloso agravado, asociación ilícita para delinquir, robo agravado y delito financiero, tras una investigación que permitió reconstruir los hechos.

El cuerpo de la víctima fue encontrado en las aguas de un lago en Penonomé, dando inicio a las diligencias judiciales. Posteriormente, las autoridades lograron ubicar el vehículo del adulto mayor en el distrito de San Miguelito, donde fue interceptado mientras era conducido por Martínez, con Ibarra como copiloto.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, realizada en el Sistema Penal Acusatorio de Penonomé, la Fiscalía presentó los elementos de convicción recabados. De acuerdo con el fiscal del caso, Sáenz Cortez murió a causa de una laceración cardíaca y trauma torácico, provocados por múltiples golpes con objetos contundentes en la cabeza y extremidades.

La Fiscalía sostuvo que la manera en que se ejecutó el crimen revela premeditación, por lo que no se descarta la participación de otras personas, al considerar que los imputados no habrían actuado solos.

Como medida cautelar, el juez ordenó la detención provisional por seis meses para ambos imputados, mientras avanzan las investigaciones y el proceso judicial entra en su siguiente fase. De ser encontrados culpables, podrían enfrentar penas que superan los 45 años de prisión, al tratarse de cinco delitos graves.

Las autoridades reiteraron que el caso permanece bajo investigación, con el objetivo de esclarecer plenamente este hecho que ha generado consternación y alarma en la comunidad penonomeña.