Sucesos - 10/1/26 - 03:15 PM

Adulto mayor muere mientras realizaba trabajos de ganadería

Las autoridades informaron que la víctima fue identificada como Saúl Pimentel Pineda.

 

Por: Redacción/Sucesos -

Un hombre de 73 años murió la noche del 9 de enero mientras realizaba trabajos de ganadería en el sector de Jazmín, en el corregimiento de Bocas del Monte, en San Lorenzo, Chiriquí.

Las autoridades informaron que la víctima fue identificada como Saúl Pimentel Pineda.

De acuerdo al relato de sus familiares, Pimentel se encontraba realizando trabajos de ganadería cuando, repentinamente, perdió el equilibrio y cayó al suelo, quedando sin signos vitales.

LEE TAMBIÉN: Matan a trabajador que defendió su puesto durante robo a fonda

Anteriormente, el adulto mayor había sufrido varios derrames cerebrales.

Tras dar el aviso, las autoridades se presentaron en el lugar para hacer el levantamiento del cadáver. Se está a la espera de los resultados de la necropsia para determinar la causa de muerte.

Te puede interesar

Adulto mayor muere mientras realizaba trabajos de ganadería

Adulto mayor muere mientras realizaba trabajos de ganadería

 Enero 10, 2026
'Osito' muere tras ataque armado en Calidonia

'Osito' muere tras ataque armado en Calidonia

Enero 10, 2026
Cuerpo sin vida de un hombre es encontrado en Penonomé

Cuerpo sin vida de un hombre es encontrado en Penonomé

 Enero 10, 2026
Operación Odiseo: 145 aprehendidos, más de mil boletas y decomiso de armas

Operación Odiseo: 145 aprehendidos, más de mil boletas y decomiso de armas

 Enero 10, 2026
Buscan a "Spidermar" de Teobroma: hurtó tarjetas y dinero de supermercado

Buscan a "Spidermar" de Teobroma: hurtó tarjetas y dinero de supermercado

 Enero 09, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas