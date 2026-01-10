Adulto mayor muere mientras realizaba trabajos de ganadería

Un hombre de 73 años murió la noche del 9 de enero mientras realizaba trabajos de ganadería en el sector de Jazmín, en el corregimiento de Bocas del Monte, en San Lorenzo, Chiriquí.

Las autoridades informaron que la víctima fue identificada como Saúl Pimentel Pineda.

De acuerdo al relato de sus familiares, Pimentel se encontraba realizando trabajos de ganadería cuando, repentinamente, perdió el equilibrio y cayó al suelo, quedando sin signos vitales.

Anteriormente, el adulto mayor había sufrido varios derrames cerebrales.

Tras dar el aviso, las autoridades se presentaron en el lugar para hacer el levantamiento del cadáver. Se está a la espera de los resultados de la necropsia para determinar la causa de muerte.