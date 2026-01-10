Sucesos - 10/1/26 - 04:09 PM

Decomisan armas de fuego, drogas y equipos tecnológicos en La Joya

También se decomisaron paquetes de cigarrillos, cigarros al detal, encendedores, celulares, cargadores de celulares y envases de perfumes.

 

Por: Redacción/Sucesos -

Cuatro armas de fuego, diversas sustancias ilícitas, así como equipos tecnológicos, fueron decomisados dentro del Centro Penitenciario La Joya, informó este sábado la Policía Nacional.

La acción formó parte de la Operación Armagedón que se realizó dentro del penal.

También se decomisaron paquetes de cigarrillos, cigarros al detal, encendedores, celulares, cargadores de celulares y envases de perfumes.

En otras acciones, la PN logró un decomiso de un arma de fuego, un cargador tipo pistola, tras verificar un vehículo particular en el sector de Río Abajo. Además, se ubicaron un cargador, municiones y una bolsa plástica con presunta sustancia ilícita.

En el marco del Plan Firmeza y la Operación Odiseo-Vigilancia, en las últimas 24 horas, se aprehendieron 231 personas, de las cuales 156 fueron por oficio, 56 por faltas administrativas, 10 en flagrancia y nueve por microtráfico.

