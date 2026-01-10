Lo condenan por llevar arma de fuego consigo en Colón

A 7 años de prisión fue condenado Harold Bailey, de 43 años de edad, luego que el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de la provincia de Colón lo sentenciara por un caso de posesión de arma de fuego.

Todo comenzó cuando el 7 de enero de este año fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional en la comunidad de San Isidro en el corregimiento de Cativá, con un arma de fuego, un proveedor y 17 municiones.

LEE TAMBIÉN: Adulto mayor muere tras ataque de abejas en Bugaba

A él se le condenó por el delito de posesión ilícita de armas de fuego. Caso que fue atendido por funcionarios de la Sección contra la Seguridad Colectiva y el orden económico de la Fiscalía de Colón.

En la sentencia también se le impuso como pena accesoria la prohibición de portar armas de fuego, por el mismo periodo de la sanción principal (7 años).