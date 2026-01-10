Sucesos - 10/1/26 - 08:53 PM

Hombre muere electrocutado en Colón tras intentar robar cables de cobre

El hecho ocurrió en la calle 12, avenida Balboa; autoridades investigan el caso en la Costa Atlántica.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

Un hombre falleció la tarde de este sábado luego de sufrir una descarga eléctrica en la ciudad de Colón, en un incidente registrado en la calle 12, avenida Balboa, en la provincia de Colón.

Según información preliminar, el individuo habría ingresado a una cámara subterránea con la intención de cortar cables eléctricos para sustraer cobre. Durante el intento, recibió una fuerte descarga eléctrica que le provocó la muerte de manera inmediata, generando además una explosión que alarmó a residentes del sector.

Al sitio acudieron unidades de la Policía Nacional, quienes acordonaron el área para preservar la escena, mientras funcionarios del Ministerio Público realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes.

Las autoridades advirtieron sobre el peligro que representa ingresar a estas infraestructuras eléctricas, ya que muchas personas, en la búsqueda de cobre u otros materiales, desconocen que los cables permanecen energizados, lo que puede causar accidentes fatales.

El Ministerio Público mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias de este caso ocurrido en la Costa Atlántica.

