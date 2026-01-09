Emergencia infantil: tuerca se atora en el dedo de niño en Santiago

Panamá- Lo que no debió pasar de un simple acto de curiosidad infantil se convirtió en una verdadera emergencia este viernes, luego de que a un menor se le atoró una tuerca en un dedo.

Según confirmó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP), el hecho ocurrió en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas. Se informó que a la residencia donde se encontraba el menor fue enviado el personal bomberil del vehículo #304 para responder el llamado de emergencia efectuado por familiares del niño.

Lamentablemente, pese a diversas maniobras en la escena, los camisas rojas no pudieron retirar la tuerca del dedo medio de la mano izquierda del menor, por lo que fue necesario su traslado hasta el cuarto de urgencias del Hospital Regional 'Luis Chico Fábrega'. Allí, los galenos de turno tuvieron que utilizar una pequeña sierra circular quirúrgica para cortar la pieza metálica en tres partes y liberar el dedo atrapado, el cual ya se había inflamado.

Afortunadamente, el episodio no pasó a mayores, por lo cual, una vez retirada la tuerca, el niño fue dado de alta.