Sucesos - 09/1/26 - 01:35 PM

Emergencia infantil: tuerca se atora en el dedo de niño en Santiago

Según confirmó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP), el hecho ocurrió en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Lo que no debió pasar de un simple acto de curiosidad infantil se convirtió en una verdadera emergencia este viernes, luego de que a un menor se le atoró una tuerca en un dedo.

Según confirmó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá (BCBP), el hecho ocurrió en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas. Se informó que a la residencia donde se encontraba el menor fue enviado el personal bomberil del vehículo #304 para responder el llamado de emergencia efectuado por familiares del niño.

Lamentablemente, pese a diversas maniobras en la escena, los camisas rojas no pudieron retirar la tuerca del dedo medio de la mano izquierda del menor, por lo que fue necesario su traslado hasta el cuarto de urgencias del Hospital Regional 'Luis Chico Fábrega'. Allí, los galenos de turno tuvieron que utilizar una pequeña sierra circular quirúrgica para cortar la pieza metálica en tres partes y liberar el dedo atrapado, el cual ya se había inflamado.

Afortunadamente, el episodio no pasó a mayores, por lo cual, una vez retirada la tuerca, el niño fue dado de alta.

 

Te puede interesar

Emergencia infantil: tuerca se atora en el dedo de niño en Santiago

Emergencia infantil: tuerca se atora en el dedo de niño en Santiago

 Enero 09, 2026
Más de 9 mil unidades cuidarán la seguridad en los Carnavales 2026

Más de 9 mil unidades cuidarán la seguridad en los Carnavales 2026

 Enero 09, 2026
Para la chirola por tocar y violar a una menor

Para la chirola por tocar y violar a una menor

 Enero 09, 2026
Meneses seguirá guardado en prisión por auxilios del Ifarhu

Meneses seguirá guardado en prisión por auxilios del Ifarhu

 Enero 08, 2026
Lo arrollan al intentar cruzar la Panamericana y queda grave

Lo arrollan al intentar cruzar la Panamericana y queda grave

 Enero 08, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Escándalo! Exfuncionaria rocía con potasa a trabajadora del Meduca

¡Escándalo! Exfuncionaria rocía con potasa a trabajadora del Meduca
Muere "El Chiri", excompetidor de Calle y beisbolista chiricano

Muere "El Chiri", excompetidor de Calle y beisbolista chiricano
¡Alto policía!: gritó el tongo la noche que frustró intento de robo

¡Alto policía!: gritó el tongo la noche que frustró intento de robo

Violencia en San Miguelito: asesinan hombre y balean de gravedad a su sobrino

Violencia en San Miguelito: asesinan hombre y balean de gravedad a su sobrino