Hallan arma de reglamento de la Policía tras desalojo en Bambú Lane, Colón

El arma de reglamento de un agente de la Policía Nacional fue encontrada la tarde de este lunes de Carnaval debajo de unas tablas y dentro de una bolsa, luego de un operativo de desalojo realizado en la calle 14 y 15, avenida Amador Guerrero, en los edificios del Bambú Lane, en la ciudad de Colón. El arma había sido reportada previamente como perdida.

Los hechos iniciaron pasadas las 11:00 p.m. del domingo de Carnaval, cuando unidades de la Policía Nacional (PN) llegaron al lugar donde se desarrollaba una comparsa, con decenas de personas disfrutando de la actividad festiva.

Durante la intervención, la Policía Nacional procedió a desalojar el área, lo que generó un enfrentamiento entre residentes del sector y agentes del orden público. Los asistentes alegaban que contaban con permiso para permanecer en el sitio hasta la medianoche.

Según la entidad de seguridad, en medio de la confrontación fue sustraída el arma de reglamento a uno de los agentes. Sin embargo, moradores de las multifamiliares del Bambú Lane afirmaban que el arma nunca se extravió, en un contexto marcado por la tensión previa entre la comunidad y la PN.

El operativo de desalojo también se extendió a la calle 4 de la avenida Justo Arosemena, así como a las calles 7 y 8 de la avenida Santa Isabel, en el mismo sector de Bambú Lane.

Se espera la reacción oficial de la Junta del Carnaval ante este incidente ocurrido en medio de las celebraciones en la provincia de Colón.