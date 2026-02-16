Sucesos - 16/2/26 - 09:02 PM

Hallan arma de reglamento de la Policía tras desalojo en Bambú Lane, Colón

El arma de reglamento de un agente fue hallada tras un desalojo en Bambú Lane, Colón, en medio de enfrentamientos durante Carnaval.

 

Por: Redacción /Crítica -

El arma de reglamento de un agente de la Policía Nacional fue encontrada la tarde de este lunes de Carnaval debajo de unas tablas y dentro de una bolsa, luego de un operativo de desalojo realizado en la calle 14 y 15, avenida Amador Guerrero, en los edificios del Bambú Lane, en la ciudad de Colón. El arma había sido reportada previamente como perdida.

Los hechos iniciaron pasadas las 11:00 p.m. del domingo de Carnaval, cuando unidades de la Policía Nacional (PN) llegaron al lugar donde se desarrollaba una comparsa, con decenas de personas disfrutando de la actividad festiva.

Durante la intervención, la Policía Nacional procedió a desalojar el área, lo que generó un enfrentamiento entre residentes del sector y agentes del orden público. Los asistentes alegaban que contaban con permiso para permanecer en el sitio hasta la medianoche.

Según la entidad de seguridad, en medio de la confrontación fue sustraída el arma de reglamento a uno de los agentes. Sin embargo, moradores de las multifamiliares del Bambú Lane afirmaban que el arma nunca se extravió, en un contexto marcado por la tensión previa entre la comunidad y la PN.

El operativo de desalojo también se extendió a la calle 4 de la avenida Justo Arosemena, así como a las calles 7 y 8 de la avenida Santa Isabel, en el mismo sector de Bambú Lane.

Se espera la reacción oficial de la Junta del Carnaval ante este incidente ocurrido en medio de las celebraciones en la provincia de Colón.

Te puede interesar

Hallan arma de reglamento de la Policía tras desalojo en Bambú Lane, Colón

Hallan arma de reglamento de la Policía tras desalojo en Bambú Lane, Colón

 Febrero 16, 2026
Tragedia en el río Santa María: niño de cinco años muere ahogado en Veraguas

Tragedia en el río Santa María: niño de cinco años muere ahogado en Veraguas

 Febrero 16, 2026
Incendios, accidentes y ataques de abejas figuran en el 'TOP' de emergencias

Incendios, accidentes y ataques de abejas figuran en el 'TOP' de emergencias

Febrero 16, 2026
La corriente casi se la lleva: Rescatan menor en playa Los Olivos

La corriente casi se la lleva: Rescatan menor en playa Los Olivos

 Febrero 16, 2026
Recuperan cadáver de hombre que se ahogó en charco Lajas

Recuperan cadáver de hombre que se ahogó en charco Lajas

 Febrero 16, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Niño de 8 años muere ahogado en balneario de Penonomé

Niño de 8 años muere ahogado en balneario de Penonomé
Niña de 2 años llega sin vida a centro de salud en Caimito

Niña de 2 años llega sin vida a centro de salud en Caimito
Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Doble ataque en San Miguelito deja un muerto y un policía herido

Piden ayuda para repatriar a joven venezolana que murió en naufragio

Piden ayuda para repatriar a joven venezolana que murió en naufragio
Ejecutan hombre mientras dormía

Ejecutan hombre mientras dormía