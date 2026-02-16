Incendios, accidentes y ataques de abejas figuran en el 'TOP' de emergencias

Panamá- Unas 390 emergencias atendió el Cuerpo de Bomberos del 13 hasta las 5:00 p.m. de hoy en todo el territorio nacional, como parte del despliegue preventivo y de respuesta desarrollado durante las festividades en Panamá.

Este operativo permitió brindar atención oportuna a incidentes relacionados con incendios, accidentes, asistencia prehospitalaria y acciones de inspección, garantizando la seguridad de la población mediante la articulación de recursos humanos, logísticos y técnicos.

A través de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE), se reportaron 98 controles de abejas, 46 accidentes de tránsito atendidos, 94 incendios de masa vegetal (IMAVE), 5 incendios estructurales y 6 incendios vehiculares. Estas cifras reflejan la diversidad de emergencias que los bomberos enfrentaron durante los días de asueto.

El Servicio de Atención Médica de Emergencias y Rescate (SAMER) brindó 42 atenciones prehospitalarias, asegurando la estabilización y traslado de pacientes que requirieron asistencia inmediata. Paralelamente, la Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) realizó 2,653 inspecciones en sitios de concentración masiva, verificando condiciones de seguridad en 258 tarimas, 100 carros alegóricos, 1,504 puestos de venta, 553 cisternas y 120 generadores eléctricos.

El operativo contó con 1,286 unidades operativas y la activación de 171 equipos de emergencia, fortaleciendo la cobertura a nivel nacional. El Benemérito Cuerpo de Bomberos reitera su llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de prevención, evitar quemas indiscriminadas y colaborar con las autoridades para continuar reduciendo emergencias.