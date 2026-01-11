Sucesos - 11/1/26 - 11:30 AM

Intensa búsqueda por adulto mayor desaparecido en el Lago de Cerro Azul

El viernes, a eso de las 7:00 a.m., Ortega salió a caminar con su perro por la zona como de costumbre, pero en esta ocasión no regresó.

 

Por: Redacción Web

Panamá-Una intensa búsqueda adelantan estamentos de seguridad en el sector del Lago de Cerro Azul, corregimiento 24 de Diciembre, luego de que el señor Luis Ortega (72 años) desapareció en la zona.

Según la denuncia interpuesta ante la Sección de Atención Primaria del Ministerio Público, el viernes, a eso de las 7:00 a.m., Ortega salió a caminar con su perro por la zona como de costumbre, pero en esta ocasión no regresó.

Al ver que pasaban las horas y no sabían su paradero, sus familiares y vecinos iniciaron una búsqueda en los linderos del lago. Desafortunadamente, el operativo no rindió frutos, por lo que ayer interpusieron la denuncia y se sumaron a la búsqueda unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Cuerpo de Bomberos y guardaparques del Parque Nacional Chagres.

Ortega padece de Alzheimer, por lo que su familia piensa que quizás se desorientó u olvidó cómo regresar a su casa y ruegan porque no le haya pasado nada.

Si usted lo ha visto, por favor infórmelo de inmediato al número 104 de la Policía Nacional.

 

