¡Desgraciada! Mujer es retenida por maltratar a su tía de 66 años

Panamá- Una mujer de 40 años denunciada ante las autoridades por maltratar a su propia tía fue aprehendida este domingo por la Policía Nacional en Santiago, provincia de Veraguas.

La mujer deberá enfrentar cargos por los delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil en su modalidad de maltrato al adulto mayor y violencia doméstica.

Fue gracias a una denuncia anónima que las autoridades tuvieron conocimiento del maltrato físico y verbal del que era víctima la adulta mayor de 66 años. Por ello, este domingo, unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) acudieron a la residencia donde ambas residían y retuvieron a la sospechosa.

Ahora, la detenida será puesta a órdenes de las autoridades competentes para el proceso judicial e investigativo en su contra.