Robo a mano armada en Limón: antisociales hieren a empleado y huyen con grúa

Panamá- Con varias lesiones en la cabeza resultó la madrugada de este domingo un trabajador de (25 años), quien se encontraba en una empresa dedicada a remolcar vehículos, en el área conocida como El Arranque, en el corregimiento de Limón, área de la Transístmica en la provincia de Colón, cuando fue sorprendido por antisociales que cometieron un robo a mano armada.

La situación fue conocida a eso de las 4:00 a.m. del domingo, cuando el trabajador fue atendido en el cuarto de urgencias de la Policlínica Don Laurencio Jaén Ocaña en el corregimiento de Sabanitas, por lesiones en la cabeza producidas por la cacha de un arma de fuego.

El caso inició pasadas las 3:00 a.m., cuando cuatro sujetos llegan al patio de grúas de la empresa C-3 y lo sorprenden, todos portando armas de fuego. La víctima, que se desempeña como operador de grúas, fue sometido en medio de amenazas con el arma de fuego, lo lanzaron al suelo y le amarraron las manos. Estando en ese estado de indefensión, le propinaron varios golpes con la cacha del arma en la cabeza, provocándole lesiones.

En medio del ataque sufrido, los ladrones solo preguntaban por un vehículo que había sido remolcado en un accidente vehicular en Sabanitas; sin embargo, el automóvil no se lo llevaron. Lo que sí se llevaron del patio fue una grúa Isuzu NKR, color blanco, además de un rifle de pelex y 400 dólares. Los antisociales rompieron todas las cámaras de videovigilancia, se llevaron el DVR y también varias prendas de ropa.

Fue en medio de los operativos de búsqueda de la Policía Nacional que los agentes del orden público dieron, en la comunidad Nuevo San Juan, corregimiento de San Juan, área de la Transístmica de Colón, con el vehículo tipo grúa que había sido sustraído del patio de la empresa. En el lugar estaban varios sujetos que, al ver a la PN, emprendieron una precipitada huida y dejaron abandonado un arma tipo rifle de pelex y pasamontañas.

Se mantiene la investigación abierta por este robo a mano armada.