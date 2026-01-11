Doble aprehensión en Panamá Oeste: por drogas y por intento de asesinato

Panamá- Mediante la realización de la "Operación Odiseo" en el distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, se capturó a un hombre que tenía una condena pendiente de 48 meses de prisión.

La orden de aprehensión había sido emitida por el Juzgado de Cumplimiento del Tercer Circuito Judicial de Panamá por la comisión del delito contra la seguridad colectiva en su modalidad de delitos relacionados con drogas.

La aprehensión del sujeto por parte de unidades de la Dirección de Investigación Judicial se realizó en la Calle El Pescado, distrito de Arraiján.

Mediante el desarrollo de esta operación, en el distrito de Capira, la Policía Nacional (PN) junto con el Ministerio Público aprehendió a otro hombre implicado en el presunto intento de asesinato de dos personas.

Este intento de asesinato se registró en la comunidad de Tres Hermanas, distrito de Capira, mientras que la aprehensión del presunto homicida se efectuó en el corregimiento de Ollas Arriba.