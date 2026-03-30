Mandan pa' la chirola a tercer implicado en crimen de comerciante en Chitré

Panamá- Cargos por los delitos de homicidio doloso agravado y asociación ilícita para delinquir le imputó la jueza de garantías Mayulis Sandoval a un hombre de 39 años, señalado como el tercer implicado en el homicidio del comerciante de origen indio Amitkumar Vasantbhai, de 43 años, hecho ocurrido el pasado 11 de marzo en una plaza comercial del distrito de Chitré, provincia de Herrera.

Durante la audiencia de control de solicitudes múltiples, Edilma Flores, fiscal de la Sección de Homicidio y Femicidio de Herrera, solicitó a la juzgadora decretar legal la aprehensión del sospechoso, dar por presentada la formulación de la imputación y aplicar la medida cautelar más severa, mismas que fueron acogidas por Sandoval.

Previo a su dictamen, la jueza escuchó y analizó los argumentos de las partes intervinientes, ponderó que la privación de libertad era cónsona y proporcional a la naturaleza del hecho, aunado a la existencia de los riesgos procesales como peligro de fuga o desatención del proceso, destrucción o afectación de medios de prueba, peligro para la comunidad por pertenecer a organizaciones criminales y el peligro de atentar contra los familiares de la víctima.

Con este imputado, el cual fue aprehendido el pasado viernes 27 de marzo en el barrio de Panamá Viejo, corregimiento de Parque Lefevre, distrito de Panamá, ya suman tres los sospechosos que han sido vinculados con este crimen, y los tres han sido aprehendidos en el mismo sector de ciudad capital.