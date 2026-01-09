Más de 9 mil unidades cuidarán la seguridad en los Carnavales 2026

Con los carnavales a la vuelta de la esquina, la Policía Nacional afina su plan de seguridad para evitar tragedias y hechos que manchen las fiestas. El director de la institución, Jaime Fernández, confirmó que se desplegarán alrededor de 9 mil unidades a nivel nacional durante el operativo del 2026.

El enfoque estará en carreteras, culecos, áreas de alto flujo vehicular y zonas de concentración masiva, donde históricamente se registran accidentes y alteraciones al orden público. Tránsito, patrullajes preventivos y presencia constante serán parte del trabajo diario.

Fernández recordó que el año pasado el operativo dejó un balance positivo, al no registrarse homicidios durante las festividades.

“La prioridad es proteger a la gente y también a nuestras unidades”, recalcó el jefe policial, al señalar que habrá controles estrictos, sanciones a infractores y vigilancia permanente para garantizar una convivencia segura.

Refuerzan controles y verificación ciudadana

durante fiestas del Carnaval

Se va a fortalecer de los controles de verificación ciudadana, como parte del operativo.

Las autoridades indicaron que se utilizarán dispositivos tecnológicos de verificación para comprobar identidades y antecedentes, especialmente en áreas de alta afluencia, carreteras y zonas festivas, con el objetivo de prevenir delitos y detectar personas requeridas por la justicia.

El plan contempla operativos móviles, retenes y patrullajes estratégicos, enfocados tanto en la prevención del delito como en el control del tránsito, para reducir accidentes durante los días de celebración.