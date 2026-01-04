¿Qué está pasando? Van siete vehículos incendiados en cuatro días

Panamá- Unos siete casos de vehículos incendiados ha atendido el Cuerpo de Bomberos en los primeros 4 días del año. Este domingo, respondieron una llamada de emergencia en la barriada Las Praderas, sector La Herradura, distrito de La Chorrera, en Panamá Oeste.

Según detalló la entidad, cuando las unidades llegaron a la escena, el sedán estaba completamente incendiado, por lo que procedieron a sofocar las llamas, evitando que estas se propagaran hacia otras áreas o representaran un mayor riesgo para la comunidad. En este caso no se registraron personas heridas.

Como medida preventiva, personal del Servicio de Atención Médica de Emergencias y Rescate (SAMER) permaneció en el sitio para evaluar al personal bomberil que participó en la atención del incidente.

Los camisas rojas, también atendieron llamados por dos automóviles incendiados en la provincia de Veraguas: uno en La Peña y otro en la carretera Interamericana, frente a Los Tucanes.