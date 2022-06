Estudio refleja que aumento del mar afecta al oleaje

El trabajo, que lleva por título "Dissemination for Transitional Wave Climate Regions on Continental and Polar Coasts in a Warming World", ha sido publicado en la revista "Nature Climate Change".

Estudio refleja que aumento del mar afecta al oleaje ETIQUETAS:

estudio

aumento del mar

oleaje Por: España / EFE - Jueves 23 de junio de 2022 05:15 PM