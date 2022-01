Denuncia: Se hisopan, pero no obtienen el resultado (Video)

Panamá- Diferentes personas que se han hecho la prueba de hisopado para detectar el Covid-19 en las últimas semanas, están denunciando que pasan los tres días de cuarentena preventiva que deben esperar para que les den el resultado y no la obtienen.

Algunos alegan que introducen sus datos en la plataforma Rosa y tampoco les sale nada y a otros se les reflejan resultados viejos, y si llaman al la línea 169, tampoco les dan razón del resultado, por lo que solicitan a las autoridades poner orden, ya que muchos han sido despedidos de sus trabajos, porque los jefes alegan abandono del puesto laboral.

Uno de los casos más recientes se notificó el pasado viernes en el sector Este de la ciudad capital, en donde un caballero denunció que se fue a realizar la prueba en el puesto de hisopado que se ubica en el mall más grande de ese sector, y a la fecha (martes), aún no le han dado el resultado.

Preocupado, porque representantes de la empresa para la que labora lo están presionando para que envíe una prueba de su cuarentena, el hombre se fue hasta al mall a tratar de conseguir una respuesta y según alegó, le dijeron que allí no dan resultados.

Ahora el ciudadano no sabe qué más hacer y nadie le da una solución a su problema, además no se atreve a ir a laborar, porque no sabe si es positivo o negativo por Covid-19.

Como este caso ya se han registrado varios e incluso personas han sido despedidas, porque nunca les fue notificado el resultado de la prueba.

Los quejosos solicitan a las autoridades hacer algo pronto para evitar que la tasa de desempleo siga creciendo a causa de esta falla en el proceso y en la plataforma Rosa, pues conseguir trabajo en estos tiempos está muy difícil.

#WhatsAppCri ¿Quién resuelve? Este ciudadano se hizo el hisopado en Megamall, han pasado varios días y no le han dado los resultados. En el trabajo ya lo están presionando y afirma que lo pueden botar. Pillen @minsapma esta situación. pic.twitter.com/hDvTrtxeka — Diario Critica.Pa (@criticaenlinea) January 18, 2022