Limpieza de quebrada en Villa Caribe

Un operativo de limpieza de la junta comunal de Cristóbal Este en la quebrada que pasa por la comunidad de Villa del Caribe, área de la Transístmica de Colón, busco minimizar las inundaciones.

Yoel Rodríguez, representante del sector informó que las constantes inundaciones que se produce en el área, se debe a la obstrucción del desagüe que pasa frente a la comunidad, lo que es una preocupación permanente de sus pobladores, cuando llueve.

Comentó que este operativo de limpieza se contó con personal de la Junta Comunal y el Ministerio de Obras Públicas, con el fin de evitar que continúen las inundaciones.

Agregó que la limpieza no solo se realiza en este desagüe, sino que también se limpia el canal que va desde la misma hasta el área de la zona Libre de Colón.

Lo que asegura permitirá el recorrido de las aguas, que se veían represadas como consecuencia de la gran cantidad de basura que es arrojada y a la gran cantidad de sedimentación producto que desde hace mucho tiempo no se limpia la misma.

Cuando llueve fuerte en esta zona, el afluente se desborda y sobre pasa la carretera creando congestión vehícular, lo que no deja pasar a los vehículos más pequeños.

También a estas inundaciones contribuye obras privadas que han represado el cauce natural de las quebradas.

Todo esto acompañado de la basura que el ciudadano arroja al río y quebradas.