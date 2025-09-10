49ers botan a Jake Moody y colocan a George Kittle en lista de lesionados

Los 49ers de San Francisco dieron de baja al pateador Jake Moody después de que el jugador, seleccionado en la tercera ronda del draft de 2023, falló dos goles de campo en el partido inaugural de la temporada.

Además, el equipo colocó al estelar ala cerrada George Kittle en la lista de lesionados por un problema en el tendón de la corva.

Kittle se perderá al menos cuatro partidos y será elegible para regresar antes de la semana 6 el 12 de octubre ante Tampa Bay.

Moody falló un gol de campo de 27 yardas el domingo y le bloquearon uno de 30 yardas en Seattle. Fue la primera vez en 19 años que San Francisco falló dos goles de campo dentro del rango de 40 yardas en el mismo encuentro.

El entrenador Kyle Shanahan dijo después del encuentro que “no había duda” de que Moody seguiría siendo el pateador. Pero el lunes ya no se mostró tan seguro y el equipo hizo un cambio ayer martes.