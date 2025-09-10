Deportes - 10/9/25 - 12:00 AM

49ers botan a Jake Moody y colocan a George Kittle en lista de lesionados

Por: San Francisco EFE -

Los 49ers de San Francisco dieron de baja al pateador Jake Moody después de que el jugador, seleccionado en la tercera ronda del draft de 2023, falló dos goles de campo en el partido inaugural de la temporada.

Además, el equipo colocó al estelar ala cerrada George Kittle en la lista de lesionados por un problema en el tendón de la corva.

Kittle se perderá al menos cuatro partidos y será elegible para regresar antes de la semana 6 el 12 de octubre ante Tampa Bay.

Moody falló un gol de campo de 27 yardas el domingo y le bloquearon uno de 30 yardas en Seattle. Fue la primera vez en 19 años que San Francisco falló dos goles de campo dentro del rango de 40 yardas en el mismo encuentro.

El entrenador Kyle Shanahan dijo después del encuentro que “no había duda” de que Moody seguiría siendo el pateador. Pero el lunes ya no se mostró tan seguro y el equipo hizo un cambio ayer martes.

Te puede interesar

Christiansen a sus jugadores: “No se gana solo con el escudo"

Christiansen a sus jugadores: “No se gana solo con el escudo"

 Septiembre 09, 2025
Trea Turner fuera por lesión en el muslo

Trea Turner fuera por lesión en el muslo

 Septiembre 09, 2025
Boliche buscará clasificación a Juegos Deportivos Suramericanos

Boliche buscará clasificación a Juegos Deportivos Suramericanos

Septiembre 09, 2025
Panamá define selección de boxeo para Juegos Centroamericanos

Panamá define selección de boxeo para Juegos Centroamericanos

Septiembre 09, 2025
Deportivo Árabe Unido destituye a su director

Deportivo Árabe Unido destituye a su director

 Septiembre 09, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros

Hombre llega muerto a estación policial tras ser atacado a tiros
Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza

Comerciante mata a dos asaltantes en Nueva Esperanza
Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto