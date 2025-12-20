Alajuelense vence a Saprissa de Fidel Escobar y es campeón en Costa Rica

La Liga Deportiva Alajuelense se coronó campeón del Torneo Apertura 2025 del fútbol de la primera división de Costa Rica, al vencer en el partido de vuelta de la final al Deportivo Saprissa, de los panameños Fidel Escobar y Gustavo Herrera, 3-1 (marcador global 5-3), en encuentro celebrado en el estadio Alejandro Morera Soto de Alajuela.

Alajuelense y Saprissa empataron en la ida 2-2, con anotación de Fidel escobar, quien fue titular y empató el encuentro para dejar la mesa servida para el partido decisivo.

NO DEJES DE LEER: José Córdoba vio acción con el Norwich City de la Championship de Inglaterra

En la vuelta, Escobar también salió de titular y tuvo un excelente desempeño. No obstante, no pudo evitar la derrota de su equipo.

En las calificaciones del diario La Nación de Costa Rica, Escobar fue uno de los mejores con un rendimiento de 8. "De los mejores de Saprissa. Bayron Mora le quitó la posibilidad de anotar. Remató al ángulo y el arquero voló para desviar", destacó la calificación del periódico tico.

La prensa tica destaca que Los manudos aprovecharon la media distancia, los espacios que regalaron los zagueros morados y la efectividad ante el marco de Esteban Alvarado para asegurar su título N.°31.

NO DEJES DE LEER: Mbappé iguala el récord goleador en un año natural de Cristiano

Al minuto 26, llegó el primer gol, que daba la ilusión a los manudos por su copa. Centro a Ronaldo Cisneros que cabecea y deja tirado a Esteban Alvarado para la algarabía de los aficionados locales.

Al 45+8 llegó el golazo de Kenay Myrie. La recepciona de pecho y se eleva en el aire para una gran chilena y los morados buscaban alargar la serie.

Al 75, Esteban Alvarado no supo rechazar ni retener el balón del tiro libre del Alajuelense, para que Fernando Piñar, tome el rechazo, y la coloque el balón en el fondo de los cordeles.

Anthony Hernández cerró el partido a los 83' minutos con un gol desde fuera del área.