¿Cómo? El Ministerio Público archiva querella contra Annette Planells y Foco

El Ministerio Público resolvió archivar de manera provisional una querella penal presentada en contra de Annette Planells, Mauricio Valenzuela y otros integrantes del medio digital Foco por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de lesiones psicológicas, en perjuicio de la exdiputada Zulay Rodríguez.

El archivo se dio mediante resolución número 235 del 19 de diciembre de 2025. La decisión fue tomada por la Sección de Delitos Contra la Libertad, Contra el Honor, Contra la Administración de Justicia y Contra la Personalidad Interna del Estado.

En lo medular, la exdiputada interpuso la querella tras la publicación en las plataformas de dicho medio digital de una serie de audios en los que Rodríguez Loo sostenía una conversación con su esposo. Dichas publicaciones, alegó la querellante, se hicieron públicas sin su consentimiento el 19 de junio de 2023.

En su momento, la querella presentada había sido admitida mediante resolución del 9 de julio de 2023.

Rodríguez Loo se quejó de que los querellados utilizaron su imagen para intentar vincularla al posible asesinato de un sujeto señalado de ser un narcotraficante, a la vez que expusieron algo "tan íntimo" como la relación de pareja entre ella y su esposo. Todo esto, con la finalidad de causarle daño.

El archivo del expediente se da en momentos en que Planells, expresidenta del diario La Prensa y fundadora de Movin, ha sido catalogada como "extorsionadora" por el embajador de los Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera.