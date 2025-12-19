Nacional - 19/12/25 - 08:46 PM

¿Cómo? El Ministerio Público archiva querella contra Annette Planells y Foco

El archivo del expediente se da en momentos en que Planells ha sido catalogada como extorsionadora por el embajador de los Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Ministerio Público resolvió archivar de manera provisional una querella penal presentada en contra de Annette Planells, Mauricio Valenzuela y otros integrantes del medio digital Foco por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de lesiones psicológicas, en perjuicio de la exdiputada Zulay Rodríguez.

El archivo se dio mediante resolución número 235 del 19 de diciembre de 2025. La decisión fue tomada por la Sección de Delitos Contra la Libertad, Contra el Honor, Contra la Administración de Justicia y Contra la Personalidad Interna del Estado.

En lo medular, la exdiputada interpuso la querella tras la publicación en las plataformas de dicho medio digital de una serie de audios en los que Rodríguez Loo sostenía una conversación con su esposo. Dichas publicaciones, alegó la querellante, se hicieron públicas sin su consentimiento el 19 de junio de 2023.

En su momento, la querella presentada había sido admitida mediante resolución del 9 de julio de 2023.

Rodríguez Loo se quejó de que los querellados utilizaron su imagen para intentar vincularla al posible asesinato de un sujeto señalado de ser un narcotraficante, a la vez que expusieron algo "tan íntimo" como la relación de pareja entre ella y su esposo. Todo esto, con la finalidad de causarle daño.

El archivo del expediente se da en momentos en que Planells, expresidenta del diario La Prensa y fundadora de Movin, ha sido catalogada como "extorsionadora" por el embajador de los Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera.

Te puede interesar

Consejo Provincial pone sobre la mesa turismo, seguridad y apoyo estatal

Consejo Provincial pone sobre la mesa turismo, seguridad y apoyo estatal

 Diciembre 19, 2025
¿Cómo? El Ministerio Público archiva querella contra Annette Planells y Foco

¿Cómo? El Ministerio Público archiva querella contra Annette Planells y Foco

 Diciembre 19, 2025
Congreso de genética animal reunirá a más de 600 especialistas en Panamá

Congreso de genética animal reunirá a más de 600 especialistas en Panamá

 Diciembre 19, 2025
Banco Mundial aprueba un crédito de 500 millones de dólares a Panamá

Banco Mundial aprueba un crédito de 500 millones de dólares a Panamá

 Diciembre 19, 2025
Confirman tres casos de H3N2 variante K en Panamá

Confirman tres casos de H3N2 variante K en Panamá

 Diciembre 19, 2025
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se entrega el cuarto implicado en asesinato de policía y civil

Se entrega el cuarto implicado en asesinato de policía y civil
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Ruta del sicario: así se planeó el ataque que acabó con policía y civil

Ruta del sicario: así se planeó el ataque que acabó con policía y civil
Trasladan a directora del Cefere por corrupción que benefició a “La Parce"

Trasladan a directora del Cefere por corrupción que benefició a “La Parce"
Guardia y asaltante heridos tras intento de robo en plaza chorrerana

Guardia y asaltante heridos tras intento de robo en plaza chorrerana