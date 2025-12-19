Sucesos - 19/12/25 - 08:34 AM

Encapuchados le meten 2 tiros certeros que lo dejan frío

 

Por: Redacción / Crítica -

Abdiel Antonio Vazquez Paz fue atacado por sujetos encapuchados que le dispararon dos veces en la espalda. El hecho ocurrió anoche en Nueva Libia,en el distrito de San Miguelito. 

Tras el ataque, el hombre fue trasladado de urgencia al Centro de Salud Torrijos Carter, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

Personas del Ministerio Público iniciaron la investigación correspondiente para determinar las circunstancias del hecho.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los responsables y el móvil del ataque. Las autoridades continúan con la recolección de evidencia y el seguimiento del caso.

