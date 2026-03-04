Selección Femenina de Fútbol busca seguir en pelea por liderato de su grupo

La Selección Mayor Femenina de Fútbol de Panamá buscará hoy sumar su segundo triunfo en igual cantidad de salidas en la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, cuando enfrente a San Cristóbal y Nieves.

El encuentro, correspondiente al grupo E de esta eliminatoria de Concacaf, se disputará en la ciudad de Basseterre a las 6 de la tarde (hora de Panamá).

Para el juego de hoy, Panamá no podrá contar con su capitana Marta Cox, quien sufrió la rotura de ligamento cruzado de su pierna izquierda.

El equipo panameño, dirigido por la española Toña Is, ganó su primer compromiso de esta fase de grupos el pasado 30 de noviembre, cuando venció 6-1 a Curazao.

Además de San Cristóbal y Nieves, en el grupo de Panamá también están Aruba, Cuba y Curazao. Posterior al juego ante San Cristóbal y Nieves Panamá recibirá el 9 de abril a Aruba y cerrará la fase de grupos de esta fase en casa ante Cuba el 17 de abril.

Solo el ganador del grupo clasificará al Campeonato W, en el que se definirán las cuatro plazas de Concacaf al Mundial 2027, el cual se disputará en Brasil.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) destaca que en la conferencia de prensa previa al juego ante San Cristóbal y Nieves, la técnica Toña Is señaló que el equipo está concentrado en sacar un buen resultado en el juego de hoy.

“Estamos muy centradas en el partido que tenemos”, señaló, destacando la importancia de no desviarse del objetivo inmediato pese al buen arranque en la competencia.

De cara a este compromiso, Toña Is valoró el crecimiento que ha tenido la selección desde su llegada al banquillo, en lo que será su decimotercer partido dirigiendo a Panamá: “Hemos mejorado en muchas facetas desde que estamos dirigiendo a la selección. Creemos que hay que dominar un poquito todos los contextos”, explicó, subrayando la necesidad de que el equipo sea capaz de adaptarse a distintos escenarios de juego. Además, resaltó el impacto positivo que ha tenido el aumento en la competitividad de la Liga de Fútbol Femenino (LFF), un factor que considera clave para elevar el nivel cuando las jugadoras se integran a las convocatorias.

Finalmente, la entrenadora reconoció la ilusión que se vive alrededor del equipo nacional tras la histórica participación en el pasado Mundial y el deseo colectivo de volver a una cita de esa magnitud: “La gente está muy ilusionada con nuestra clasificación al mundial, con vernos nuevamente en la cita mundialista. Nosotras vamos paso a paso y estamos con muchas ganas de clasificar”, afirmó.