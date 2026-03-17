Álaro Arbeloa: ‘No tenemos otro objetivo que salir a ganar’

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, descartó que su planteamiento en el E tihad Stadium vaya a ser defensivo, por la ventaja de tres tantos lograda en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, y dejó claro que no tienen "otro objetivo que salir a ganar".

"Quiero ver el mismo Real Madrid que la ida. No tenemos otro objetivo que salir a ganar, que es lo que obliga este escudo, con el mismo sacrifico y compromiso que la ida, incluso más porque este campo no es nada fácil. Al City le van a empujar mucho sus fans y nuestra mentalidad es la de salir a ganar con humildad y ambición", afirmó en rueda de prensa en el estadio del City.

"Somos muy conscientes de la dificultad del partido, del rival, los jugadores, el entrenador, el estadio en el que estamos y no podemos tener otra cosa en la cabeza que si queremos ganar el partido tenemos que dar nuestro mejor nivel, todavía más que en la ida. Tenemos que buscar el nivel de compromiso, solidaridad, esfuerzo y sacrificio para hacerles mucho daño como en la ida", añadió.