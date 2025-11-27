Alberto 'Negrito' Quintero extiende contrato con el Plaza Amador

El extremo panameño Alberto 'Negrito' Quintero seguirá formando parte del Plaza Amador, luego de extender su contrato este jueves con el equipo del pueblo.

'Negrito' Quintero, de 37 años, se le vencía el contrato al concluir el Torneo Clausura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), pero los Leones del Plaza Amador aseguraron mantenerlo en sus filas.

El experimentado jugador panameño fue uno de los jugadores claves del Plaza Amador para lograr cuatro finales consecutivas, incluyendo la conquista del título del Torneo Apertura 2025 de la LPF y clasificación a la Final del Clausura 2025, la cual disputarán este sábado 29 de noviembre ante el Alianza FC.

Además fue pieza fundamental en la excelente presentación que tuvo el club panameño en la Copa Centroamericana de Clubes de la Concacaf, al llegar hasta la instancia de cuartos de final.

"La renovación de Alberto Quintero representa un paso firme en el proyecto deportivo de la institución y reafirmación la visión de avanzar junto al talento panameño en el fútbol profesional", informó el Plaza Amador en sus redes sociales.