Christiansen opinó de los posibles rivales que salgan del sorteo

El técnico de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, no dijo con precisión a qué rivales quisiera enfrentar en el Mundial previo al sorteo que está programado para hoy viernes.

Christiansen expresó que por una parte le gustaría medirse a uno de las potencias pero también está el objetivo de avanzar a la siguiente ronda.

“Queremos pasar a la siguiente ronda o no? Claro, si me dices España, Dinamarca, Alemania o Argentina serían equipos interesantes a enfrentar pero bueno, sería complicado ganarles, pero nunca se sabe”, expresó ayer Christansen en entrevista a RPC Deportes, citando el ejemplo de Argentina en el Mundial de Catar 2022, en el que perdió sorpresivamente ante Arabia Saudita.

Christiansen destacó que cuenta con un grupo competitivo, con ambición y que que no se achica ante ante ningún rival.

“Sabemos nuestras virtudes y defectos y también de los rivales. ¿Por qué no soñar y vivir este sueño?, agregó el técnico.

El estratega adelantó que, una vez concluido el sorteo de grupos de la Copa Mundial 2026, el equipo definirá la logística y el plan de trabajo para los próximos meses.

“Después de mañana ya pensaremos en la logística, en el trabajo que vamos a hacer en estos cinco o seis meses. Tuvimos una reunión en la Federación, donde miramos todas las sedes que podrían ser”, indicó.