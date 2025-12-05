Deportes - 05/12/25 - 12:00 AM

Chamar Chambers conquista medalla de oro en Bolivarianos

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Panamá conquistó su séptima medalla de oro en los Juegos Deportivos Bolivarianos que se disputan en las ciudades de Ayacucho y Lima, Perú, por intermedio del deporte del atletismo.

La presea dorada fue alcanzada por el destacado atleta Chamar Chambers, quien se impuso en la especialidad de los 800 metros planos del atletismo.

Chambers ganó la final de su especialidad con un tiempo de 1:46.95 minuto, superando al venezolano José Maita (1.47.45 minuto), quien se llevó la presea de plata y al chileno Rafael Muñoz (1:47.56 minuto), que se quedó con la de bronce.

Hay que destacar que el atleta panameño culminó un año 2025 exitoso, ya que también ganó la medalla de oro en su especialidad en los Juegos Deportivos Centroamericanos que se efectuaron en Guatemala.

Las otras medallas de oro de Panamá en estos juegos fueron ganadas por las gimnastas Alyiah Lide, Karla Navas, equipo femenino de gimnasia artística; la surfista Verónica Correa; la judoca Némesis Candelo; y el luchador Ángel Cortés.

