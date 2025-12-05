Boxeo olímpico panameño cerró con medalla de plata

El boxeo olímpico panameño cerró ayer con una medalla de plata en los Juegos Deportivos Panamericanos que se disputan en las ciudades de Ayacucho y Lima, Perú.

La presea de plata fue ganada por el atleta Cristofer Filos en la categoría de los 60 kilogramos masculino.

En la final, Filos fue superado por RSC en el tercer asalto por el colombiano Yilmar González.

Filos había avanzado a la final de su categoría al vencer en semifinales por RSC (Réferi Suspende el Combate) al peruano Francesco Odria.

En total, el boxeo olímpico panameño logró en estos juegos una medalla de plata (lograda por Filos) y dos de bronce.

Las dos preseas de bronce fueron alcanzadas por Luis Pachay en la categoría de los 55 kilogramos y Eduardo Beckford en los 70 kilos.