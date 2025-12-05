Panameños serán supervisores en pleitos titulares de la AMB

Los panameños José Oliver Gómez y Julio Thyme fueron designados como supervisores de combates titulares de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la cartilla de mañana sábado que se realizará en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas.

Por una parte, Thyme supervisará el combate de título mundial mediano entre el campeón, Erislandy Lara, y el venezolano Johan ‘Manotas’ González.

Por su parte, Olver Gómez, será el encargado del encuentro entre el campeón superwelter Continental de las Américas, el mexicano Isaac Lucero, quien defenderá el cetro ante su compatriota Roberto Valenzuela.