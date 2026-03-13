Sucesos - 13/3/26 - 12:00 AM

Autoridades hallan sin vida a menor por el que activaron Alerta Amber

Por: Redacción. -

El adolescente de 17 años Carlos Manuel Bonilla Otero, cuya desaparición había activado una alerta nacional, fue localizado sin vida, informó ayer la Oficina de Activación Temprana del Sistema Nacional de Alerta AMBER Panamá.

Según el comunicado oficial, el joven había sido reportado como desaparecido y la alerta AAPAN-1115 fue activada el pasado 11 de marzo para apoyar su localización.

El caso ha generado consternación y vuelve a poner sobre la mesa la importancia de proteger a niños, niñas y adolescentes en Panamá.

Te puede interesar

Autoridades hallan sin vida a menor por el que activaron Alerta Amber

Autoridades hallan sin vida a menor por el que activaron Alerta Amber

 Marzo 13, 2026
Aeronaval le cae a narcolancha y saca 536 paquetes de droga

Aeronaval le cae a narcolancha y saca 536 paquetes de droga

 Marzo 12, 2026
Tragedia en el Cuarto Puente: obrero muere en plena faena

Tragedia en el Cuarto Puente: obrero muere en plena faena

 Marzo 12, 2026
Motociclista muere al chocar contra postes en autopista

Motociclista muere al chocar contra postes en autopista

 Marzo 12, 2026
El 26 de marzo leerán sentencia absolutoria a favor de Toribio García

El 26 de marzo leerán sentencia absolutoria a favor de Toribio García

 Marzo 12, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré
Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después

Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después
Se filtran nombres de asesinados en El Brillante de Tocumen

Se filtran nombres de asesinados en El Brillante de Tocumen
Luto en Arraiján y San Miguelito: Niña muere atragantada y bebé ahogado

Luto en Arraiján y San Miguelito: Niña muere atragantada y bebé ahogado
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí