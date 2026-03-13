Autoridades hallan sin vida a menor por el que activaron Alerta Amber

El adolescente de 17 años Carlos Manuel Bonilla Otero, cuya desaparición había activado una alerta nacional, fue localizado sin vida, informó ayer la Oficina de Activación Temprana del Sistema Nacional de Alerta AMBER Panamá.

Según el comunicado oficial, el joven había sido reportado como desaparecido y la alerta AAPAN-1115 fue activada el pasado 11 de marzo para apoyar su localización.

El caso ha generado consternación y vuelve a poner sobre la mesa la importancia de proteger a niños, niñas y adolescentes en Panamá.