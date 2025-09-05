Deportes - 05/9/25 - 12:00 AM

Alcaraz-Djokovic, entre la revancha y la leyenda

Por: Nueva York EFE -

Carlos Alcaraz sabe lo que es derrotar a Novak Djokovic en dos finales de Wimbledon, pero la herida del oro olímpico que el serbio le arrebató en París sigue abierta. Hoy viernes, en las semifinales del Abierto de Estados Unidos, el murciano tendrá la ocasión para cobrarse su revancha.

"Todos conocemos a Novak. Está jugando grandes partidos aquí. Sé bien que viene con hambre y con mucha ambición. Tengo ganas de revancha", aseguró Alcaraz tras sellar el martes su pase a semifinales frente al checo Jiri Lehecka.

Alcaraz y Djokovic se han enfrentado ocho veces, con un balance de cinco victorias para el serbio y tres para el español.

