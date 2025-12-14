Sucesos - 14/12/25 - 11:18 AM

Peatón muere trágicamante; dos vehículos lo atropellan en Guararé

El adulto mayor se desplazaba por la orilla de la vía empujando una carreta en dirección a Las Tablas, cuando, de pronto, un sedán de color gris lo atropelló.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- El señor Benigno García, de 63 años, falleció de forma trágica luego de ser doblemente atropellado por dos vehículos tipo sedán, a eso de las 9:00 de la noche de ayer, en la vía Circunvalación de Guararé, provincia de Los Santos.

El adulto mayor se desplazaba por la orilla de la vía empujando una carreta en dirección a Las Tablas, cuando, de pronto, un sedán de color gris —conducido por una persona de 38 años— lo atropelló. Desafortunadamente, el impacto fue tan fuerte que el cuerpo de Benigno se proyectó hacia el carril contrario, donde lo remató un sedán de color blanco, tras cuyo volante estaba una persona de 45 años.

Tres personas que se encontraban dentro de los vehículos fueron rescatadas por unidades del Cuerpo de Bomberos y después trasladadas al Hospital "Joaquín Pablo Sayas", ubicado en Las Tablas, por paramédicos del Minsa y el Sume, para que recibieran atención médica. El accidente de tránsito fue tan aparatoso que el sedán blanco terminó con toda la parte frontal destruida, mientras que el sedán gris sufrió daños en el lado derecho, del lado del copiloto.

 

 

 

