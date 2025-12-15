Michael Amir Murillo volvio a ser titular con el Olympique de Marsella

El panameño Michael Amir Murillo fue titular por segunda vez en una semana con su equipo, el Olympique de Marsella, que venció 1-0 al Mónaco en partido correspondiente a la Liga 1 de Francia.

Murillo jugó hasta el minuto 58’ cuando fue reemplazado por su compañero Leonardo Balardi.

Con el triunfo, el equipo del panameño está en el tercer puesto de la liga francesa con 32 puntos, a cinco unidades del líder Lens.

Murillo también fue titular el pasado martes con el Olympique de Marsella en la victoria 3-2 sobre el Union St.-Gilloise en partido correspondiente a la Liga de Campeones de la UEFA.