‘El Cientítico’ Núñez va por cetro mundial ligero del CMB el 10 de enero

El púgil panameño Ricardo “El Científico’ Núñez tendrá su segunda oportunidad por un título mundial cuando el próximo 10 de enero, en la Rudolf Weber-Arena de la ciudad de Oberhausen, estado de Nordrhein-Westfalen, Alemania, combata ante el cubano Jaider Herrera.

El combate, que será por el cetro mundial interino ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), formará parte de la función que organiza la empresa Queensberry Promotions, de Frank Warren y que tendrá como combate estelar el del campeón mundial interino pesado del CMB, el alemán Agit Kabayel, quien defenderá su cetro ante el polaco Damian Knyba.

“Estamos bien. Nos hemos mantenido entrenando durante bastante tiempo. La pelea era originalmente para octubre, se pospuso para diciembre y ahora finalmente es para enero”, manifestó ‘El Científico’ Núñez, quien la semana pasada ascendió al primer lugar del peso ligero en el ránking del CMB.

Núñez, de 32 años y cuyoyo apoderado es actualmente Raúl Ford, informó que su entrenamiento está siendo encabezado por Gustavo Cervantes y también se ha incorporado al experimentado entrenador Héctor Rangel.

“Estamos realizando los entrenamientos como de costumbre en La Chorrera pero también vamos dos veces a la semana a la ciudad capital, donde estamos haciendo los trabajos de guanteo”, manifestó Núñez, quien tendrá su segunda oportunidad titular luego de casi siete años de haber tenido su primer chance.

El púgil panameño, quien nunca dudó de tener otra oportunidad de campeonato mundial, informó que ya se encuentra cerca del peso, por lo que solo tiene que mantenerse durante lo que resta de diciembre y viajar a Alemania en enero para buscar el título mundial.

“Siempre he sido perseverante, siempre he creído en mí. Después que enfrente a duros rivales con los que tuve un bajón en mi carrera, creo que esas peleas me enseñaron bastante, me dieron fortaleza de trabajar más duro para lograr la victoria”, señaló el púgil chorrerano.