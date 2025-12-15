Xabi Alonso toma aire con triunfo del Real sobre el Alavés

Los tantos de Kylian Mbappé y de Rodrygo Goes dieron oxígeno al proyecto de Xabi Alonso en el Real Madrid, tocado antes de enfrentarse al Alavés y con vida por los pelos, con sufrimiento y un fútbol irregular que le bastó para ganar 1-2 en Mendizorroza y sostenerse a cuatro puntos del líder, el Barcelona.

Mientras el conjunto azulgrana camina con paso firme, el Real Madrid no despeja sus dudas. Los hombres de Hansi Flick, tras su victoria frente a Osasuna (2-0), encadenan siete victorias consecutivas. Los de Xabi Alonso, antes del pitido inicial en Mendizorroza, sumaba un partido ganado de los últimos cinco.

Esos números, más las derrotas frente al Liverpool y el Manchester City en la Liga de Campeones, generaron muchas dudas en un técnico al que ya miran con lupa. Por eso, Mendizorroza, para muchos, se presentó como un plebiscito sobre Xabi Alonso, que superó la prueba por muy poco y con otra imagen no muy halagüeña.

Cuatro fueron sus salvadores y en jugadas prácticamente aisladas: Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Mbappé y Rodrygo. Los dos primeros, fueron los lanzadores. Los dos últimos, los ejecutores; y el atacante francés, quien se estrenó con un tanto excepcional tras aprovechar un pase de Bellingham: carrera, remate y golazo, el número 17 en Liga.

Lo hizo en el acto inicial y, en el siguiente, el Real Madrid volvió a dormirse en los laureles para recibir un susto tremendo con el tanto de Carlos Vicente, que no llevaba ni un minuto sobre el campo cuando empató en el 69. Entonces, apareció Vinícius, desdibujado durante todo el choque, para asistir a Rodrygo en el tanto de la victoria.

El brasileño mantiene su línea ascendente tras marcar frente al City y salvó a su equipo con otro acierto. Al Real Madrid le dio para ganar, sumar tres puntos y dar unos días de tranquilidad a Xabi Alonso, que todavía no ha conseguido espantar las dudas del juego de su equipo.