John Cena se despide de la lucha libre

La leyenda de la lucha libre profesional John Cena puso fin a su carrera de 24 años en la WWE con una derrota emotiva en el Capital One Arena de Washington D.C.

La noche del sábado 13 de diciembre se vivió un ambiente de despedida en el que el estadounidense se retiró como uno de los competidores más exitosos de la historia, estableciendo así el cierre de una era para el entretenimiento deportivo.

Cena fue obligado a rendirse ante Gunther mediante una llave de sumisión, acción que no realizaba desde hacía más de dos décadas.

El desenlace mantuvo atenta a la audiencia del recinto, testigo del momento en que John Cena optó por rendirse, decisión que marcó una despedida emotiva ante una multitud que reaccionó en silencio y con lágrimas.