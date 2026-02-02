Alcaraz, el más joven en ganar los cuatro Majors

Carlos Alcaraz tiene apenas 22 años, es el hombre más joven que alza los títulos en las cuatro grandes citas del tenis, y tuvo que lograr lo que ningún hombre había conseguido antes para completar el Grand Slam de carrera en Australia.

El número uno del mundo perdió el primer set de la final del Abierto de Australia en 33 minutos ante un Novak Djokovic que salió a todo vapor en busca de ampliar su récord con un 25mo título de Grand Slam, pero el joven español se recuperó para ganar 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.