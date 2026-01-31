Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave

Una persona sin signos vitales y otra gravemente herida son el resultado de un siniestro vial ocurrido en el distrito de San Carlos, a la altura del puente sobre el río Corona.

Según informes preliminares, el accidente se produjo sobre las 2:10 de la madrugada de este sábado.

La Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional indicó que el conductor del automóvil tipo pick up colisionó contra el puente, cayendo posteriormente el vehículo al río.

Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) rescató a una persona del interior del vehículo accidentado, quien fue trasladada en estado grave a un centro hospitalario.

Tras la llegada de funcionarios del Ministerio Público, se procedió a la extracción del segundo ocupante del vehículo para su traslado a la morgue judicial.