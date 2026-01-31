Sucesos - 31/1/26 - 10:19 AM

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave

Según informes preliminares, el accidente se produjo sobre las 2:10 de la madrugada de este sábado

 

Por: Eric Montenegro/Provincias.pa@epasa.com -

Una persona sin signos vitales y otra gravemente herida son el resultado de un siniestro vial ocurrido en el distrito de San Carlos, a la altura del puente sobre el río Corona.

Según informes preliminares, el accidente se produjo sobre las 2:10 de la madrugada de este sábado.

La Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito de la Policía Nacional indicó que el conductor del automóvil tipo pick up colisionó contra el puente, cayendo posteriormente el vehículo al río.

LEE TAMBIÉN: Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados

Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) rescató a una persona del interior del vehículo accidentado, quien fue trasladada en estado grave a un centro hospitalario.

Tras la llegada de funcionarios del Ministerio Público, se procedió a la extracción del segundo ocupante del vehículo para su traslado a la morgue judicial.

Te puede interesar

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave

Accidente en San Carlos deja un muerto y un herido grave

 Enero 31, 2026
Aparecen náufragos en la Costa Abajo de Colón

Aparecen náufragos en la Costa Abajo de Colón

 Enero 31, 2026
Detención legal para 'Bubu' por tiroteo que deja dos heridos en Colón

Detención legal para 'Bubu' por tiroteo que deja dos heridos en Colón

 Enero 31, 2026
Bomberos de cuatro estaciones combaten gran incendio forestal en Lajas, Chame

Bomberos de cuatro estaciones combaten gran incendio forestal en Lajas, Chame

 Enero 30, 2026
Restos hallados en Changuinola: ¿serán del canadiense desaparecido desde 2025?

Restos hallados en Changuinola: ¿serán del canadiense desaparecido desde 2025?

 Enero 30, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sandra responde y exige las pruebas del video grabado en push

Sandra responde y exige las pruebas del video grabado en push
Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados

Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados
Roció a un menor con combustible y le prendió fuego; lo capturaron

Roció a un menor con combustible y le prendió fuego; lo capturaron
Cae 'Coya', uno de los más buscados de Panamá en lujosa mansión en Colombia

Cae 'Coya', uno de los más buscados de Panamá en lujosa mansión en Colombia
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí