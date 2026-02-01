Carlos Alcaraz hace historia con título en Abierto de Australia

Carlos Alcaraz tiene apenas 22 años, es el hombre más joven que alza los títulos en las cuatro grandes citas del tenis, y tuvo que lograr lo que ningún hombre había conseguido antes para completar el Grand Slam de carrera en Australia.

El número uno del mundo perdió el domingo el primer set de la final del Abierto de Australia en 33 minutos ante un Novak Djokovic que salió a todo vapor en busca de ampliar su récord con un 25mo título de Grand Slam, pero el joven español se recuperó para ganar 2-6, 6-2, 6-3, 7-5.

NO DEJES DE LEER: Real Madrid supera con apuros al Rayo Vallecano 2-1

“Significa muchísimo”, dijo Alcaraz. “Era algo que llevaba buscando mucho tiempo.

Djokovic había ganado las 10 finales anteriores que disputó en el Melbourne Park y, a pesar de tener 38 años, se dio todas las oportunidades de extender esa racha a 11 cuando necesitaba solo dos sets para ganar.

Alcaraz enfrentó el desafío.

“El tenis puede cambiar en un solo punto. Un punto, una sensación, un golpe puede cambiar completamente el partido”, afirmó. “Jugué bien el primer set, pero frente a mí tenía a un gran e inspirado Novak, que estaba jugando extraordinario”, expresó Alcaraz.

Después de rendir homenaje en la ceremonia de trofeos a Djokovic por ser una inspiración, Alcaraz se dirigió a su equipo. Al final de la temporada anterior decidió seguir sin su entrenador Juan Carlos Ferrero y Samuel López asumió el liderazgo del equipo.

“Nadie sabe lo duro que he estado trabajando para conseguir este trofeo. Solo perseguí este momento tanto”, dijo Alcaraz. “La pretemporada fue un poco una montaña rusa emocional”.

NO DEJES DE LEER: Pumas golea 4-0 a Santos y Carrasquilla brilla en la Liga MX

“Me empujabas todos los días a hacer todas las cosas correctas”, agregó. “Estoy realmente agradecido por todos los que tengo en mi esquina ahora mismo”.

Con 22 años y 272 días, Alcaraz es el hombre más joven en ganar los cuatro Grand Slams individuales. Rompió la marca establecida por Don Budge en el campeonato francés de 1938, cuando tenía 22 años y 363 días.

Es el noveno hombre en lograr el Grand Slam de carrera, una lista que también incluye a Djokovic, Nadal y Roger Federer.

Alcaraz ahora tiene siete títulos importantes: su primero en Australia junto con dos en Wimbledon y en los abiertos de Francia y Estados Unidos.