Deportes - 31/1/26 - 06:29 PM

Barcelona vence al Elche y Flick destaca el nivel de Lamine Yamal

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, destacó el rendimiento de su equipo tras la victoria 1-3 ante el Elche, valoró el nivel de Lamine Yamal y Frenkie de Jong, y reconoció que el único punto negativo fue la falta de efectividad frente al arco.

 

Por: Elche (Alicante), 31 de enero (EFE) -

El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, calificó como “fantástico” el rendimiento de su equipo tras la victoria 1-3 ante el Elche, a pesar de haber desperdiciado numerosas ocasiones de gol.

“Era importante sumar los tres puntos y hemos hecho un muy buen partido”, señaló Flick, quien admitió que el principal aspecto a mejorar fue la falta de acierto de cara a la portería rival.

🟠 Muchas ocasiones, poca efectividad

El técnico azulgrana reconoció que el Barcelona generó numerosas oportunidades, especialmente en la primera parte, pero falló en la toma de decisiones en los metros finales. “Debemos decidir mejor, porque hemos tenido muchas ocasiones”, recalcó.

Flick atribuyó esta situación al desgaste físico provocado por la alta carga de partidos disputados en las últimas semanas. “Tenemos que hacerlo un poco mejor, pero lo importante es que hemos creado muchas ocasiones”, añadió.

🔵 Elogios a Lamine Yamal y De Jong

El entrenador alemán también tuvo palabras de elogio para Lamine Yamal, de quien destacó su impacto en el equipo. “Es importante para el club y el equipo. Es joven, tiene mucho potencial y hoy fue clave por las ocasiones que crea y los espacios que genera”, explicó.

Asimismo, resaltó el desempeño de Frenkie de Jong, a quien consideró determinante en el mediocampo. “En la primera parte no pudieron con él en el uno contra uno y en la segunda mantuvo un nivel fantástico”, indicó.

Te puede interesar

Barcelona vence al Elche y Flick destaca el nivel de Lamine Yamal

Barcelona vence al Elche y Flick destaca el nivel de Lamine Yamal

 Enero 31, 2026
Arbeloa defiende a Vinícius y Mbappé pese a las críticas

Arbeloa defiende a Vinícius y Mbappé pese a las críticas

 Enero 31, 2026
Pumas golea 4-0 a Santos y Carrasquilla brilla en la Liga MX

Pumas golea 4-0 a Santos y Carrasquilla brilla en la Liga MX

 Enero 31, 2026
Teófimo López y Shakur Stevenson se enfrentan por cetro superligero de la OMB

Teófimo López y Shakur Stevenson se enfrentan por cetro superligero de la OMB

 Enero 30, 2026
New York Red Bulls II hará pretemporada en Panamá

New York Red Bulls II hará pretemporada en Panamá

Enero 30, 2026

Flick aclaró además que el cambio de Raphinha tras el descanso ya estaba planificado.

🔴 Reconocimiento al Elche

El técnico del Barcelona también elogió la propuesta futbolística del Elche, al considerar que su estilo de juego es atractivo para el público. “Me agrada mucho su filosofía y su manera de jugar”, concluyó.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sandra responde y exige las pruebas del video grabado en push

Sandra responde y exige las pruebas del video grabado en push
Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados

Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados
Cae 'Coya', uno de los más buscados de Panamá en lujosa mansión en Colombia

Cae 'Coya', uno de los más buscados de Panamá en lujosa mansión en Colombia
Roció a un menor con combustible y le prendió fuego; lo capturaron

Roció a un menor con combustible y le prendió fuego; lo capturaron
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí