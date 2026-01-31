Barcelona vence al Elche y Flick destaca el nivel de Lamine Yamal

El entrenador del Barcelona, el alemán Hansi Flick, calificó como “fantástico” el rendimiento de su equipo tras la victoria 1-3 ante el Elche, a pesar de haber desperdiciado numerosas ocasiones de gol.

“Era importante sumar los tres puntos y hemos hecho un muy buen partido”, señaló Flick, quien admitió que el principal aspecto a mejorar fue la falta de acierto de cara a la portería rival.

🟠 Muchas ocasiones, poca efectividad

El técnico azulgrana reconoció que el Barcelona generó numerosas oportunidades, especialmente en la primera parte, pero falló en la toma de decisiones en los metros finales. “Debemos decidir mejor, porque hemos tenido muchas ocasiones”, recalcó.

Flick atribuyó esta situación al desgaste físico provocado por la alta carga de partidos disputados en las últimas semanas. “Tenemos que hacerlo un poco mejor, pero lo importante es que hemos creado muchas ocasiones”, añadió.

🔵 Elogios a Lamine Yamal y De Jong

El entrenador alemán también tuvo palabras de elogio para Lamine Yamal, de quien destacó su impacto en el equipo. “Es importante para el club y el equipo. Es joven, tiene mucho potencial y hoy fue clave por las ocasiones que crea y los espacios que genera”, explicó.

Asimismo, resaltó el desempeño de Frenkie de Jong, a quien consideró determinante en el mediocampo. “En la primera parte no pudieron con él en el uno contra uno y en la segunda mantuvo un nivel fantástico”, indicó.

Flick aclaró además que el cambio de Raphinha tras el descanso ya estaba planificado.

🔴 Reconocimiento al Elche

El técnico del Barcelona también elogió la propuesta futbolística del Elche, al considerar que su estilo de juego es atractivo para el público. “Me agrada mucho su filosofía y su manera de jugar”, concluyó.