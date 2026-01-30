Sucesos - 30/1/26 - 09:15 AM

Madre e hijo viven hora de angustia atrapados en elevador de Costa del Este

Unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar, pero, una tras una evaluación, decidieron llamar a la empresa encargada del mantenimiento. Pese a los intentos, los especialistas no aparecieron.

 

Panamá- Momentos de ansiedad y angustia vivieron una madre y su hijo mientras permanecían atrapados dentro del elevador de un edificio ubicado en Costa del Este, tras una falla en el sistema.

Unidades del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar tras recibir el llamado de emergencia, pero, una vez efectuada la evaluación correspondiente, decidieron llamar a la empresa encargada del mantenimiento. Pese a los intentos, los especialistas no aparecieron.

Fue necesario que los bomberos utilizaran equipo hidráulico de extricación para forzar la puerta de manera controlada y liberar a las personas atrapadas, priorizando su seguridad.

Una vez abiertas las puertas, se comprobó que la madre, de entre 35 y 40 años, y su hijo, un menor de entre 7 y 12 años, fueron evacuados del ascensor conscientes, aunque visiblemente afectados por haber permanecido encerrados por más de una hora.

El teniente Joel Titts, de la estación Juan Antonio Guisado de Plaza Amador, indicó que "el trabajo coordinado y la rápida respuesta permitieron que la situación se resolviera sin que se registraran lesiones".

 

