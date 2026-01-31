Pumas golea 4-0 a Santos y Carrasquilla brilla en la Liga MX

Pumas de la UNAM vivió una noche perfecta en el Estadio Olímpico Universitario, donde impuso su jerarquía y goleó 4-0 a Santos Laguna en la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El contundente triunfo mantiene al conjunto universitario invicto y firme entre los protagonistas del campeonato.

Desde el arranque, Pumas mostró intensidad, orden y claridad ofensiva. La presión alta y la movilidad dieron resultado rápidamente. Al minuto 12, Jordan Carrillo, exjugador de Santos, abrió el marcador con un sólido remate de cabeza. Más tarde, al 31’, volvió a aparecer para firmar su doblete y confirmar su gran noche.

El partido también tuvo sello panameño. Adalberto Carrasquilla, quien atraviesa un excelente momento con los auriazules, marcó al minuto 21 un golazo desde fuera del área. Con un potente disparo de pierna derecha, venció al arquero rival y desató la euforia en las gradas del Olímpico.

Más allá de su anotación, Carrasquilla fue el motor del mediocampo de Pumas. Su despliegue físico, visión de juego y precisión en los pases le permitieron controlar el ritmo del encuentro y apagar cualquier intento de reacción de Santos Laguna.

Antes del descanso, los universitarios sentenciaron el duelo. Al minuto 39, Alan Medina conectó un disparo colocado que dejó sin opciones al guardameta visitante y estableció el 4-0 parcial.

En la segunda mitad, Pumas de la UNAM manejó la ventaja con inteligencia y solidez defensiva. En contraste, Santos Laguna, afectado anímicamente y con falencias en su zona baja, tuvo pocas herramientas para acortar distancias.

Con este resultado, Pumas escala posiciones en la tabla general de la Liga MX y refuerza su proyecto deportivo bajo la dirección de Efraín Juárez. Por su parte, Santos continúa con un inicio complicado en el Clausura 2026, sin encontrar regularidad ni funcionamiento colectivo.

Para Adalberto Carrasquilla, el encuentro fue especial. Su gol y liderazgo confirman su crecimiento y consolidación como pieza clave en el mediocampo felino. Una actuación que enorgullece a la afición panameña y reafirma su nivel en una de las ligas más competitivas de la región.