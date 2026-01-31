Arbeloa defiende a Vinícius y Mbappé pese a las críticas

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, dejó claro que la clave para superar los altibajos del equipo pasa por el trabajo constante, y evitó entrar en polémicas tras las críticas surgidas luego de la derrota europea ante el Benfica.

“No es tiempo para el desencanto ni para la euforia. Es tiempo de trabajar”, sentenció Arbeloa, quien busca encontrar un punto de equilibrio tras la buena imagen mostrada ante el Villarreal y el bajo rendimiento en el estadio Da Luz.

⚽ Defensa a las figuras del equipo

El técnico fue contundente al defender su decisión de mantener en el campo a jugadores clave como Vinícius Jr., Jude Bellingham y Kylian Mbappé, pese a las críticas externas.

“Yo quiero tener siempre a los mejores jugadores dentro del campo. Son futbolistas capaces de decidir un partido en cualquier momento”, afirmó Arbeloa, recordando que el gol de Mbappé ante Villarreal nació de una acción previa de Vinícius.

🌟 Confianza total en la plantilla

Arbeloa subrayó que sus jugadores cuentan con toda su confianza, destacando que varios de ellos están entre los mejores del mundo. También restó importancia a los cuestionamientos sobre la falta de carácter competitivo, asegurando que el proceso apenas comienza.

🏋️ Tiempo para trabajar y corregir errores

La eliminación temprana en la Copa del Rey permitirá al técnico aprovechar las primeras semanas de febrero sin partidos entre semana, un escenario ideal para trabajar a fondo con el plantel.

“El arrepentimiento es un callejón sin salida. Prefiero aprender de los errores y seguir mejorando”, sostuvo Arbeloa, quien reconoció que se equivocará, pero siempre pensando en el bien del equipo.

🧤 Respaldo al grupo

El entrenador agradeció la actitud y compromiso de sus jugadores, evitando reproches tras la derrota en Lisboa, y mostró plena confianza en que el equipo alcanzará el nivel esperado conforme avance la temporada.

🔜 Enfoque en el próximo reto

De cara al duelo liguero ante el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu, Arbeloa pidió el apoyo de la afición y advirtió sobre la dificultad del rival.

“Hoy, para ganar, hay que estar a un nivel muy alto, tanto colectivo como individual. Ese es nuestro objetivo”, concluyó.