Cae 'Coya', uno de los más buscados de Panamá en lujosa mansión en Colombia

Panamá- El panameño Juan Abdiel Chérigo, alias ‘Coya’, señalado como el principal enlace entre redes de narcotráfico en Panamá con el Clan del Golfo, fue aprehendido en el municipio de Granada, ubicado en el oriente del departamento de Antioquia (Colombia), por unidades de la Policía Nacional colombiana en coordinación con autoridades panameñas.

‘Coya’, quien figuraba en la lista de los 'Más Buscados' en Panamá desde 2023 por los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, mantenía una alerta roja internacional emitida a través de Interpol, indicó el general William Rincón, director general de la Policía Nacional colombiana.

Chérigo fue ubicado en una mansión, situada en una finca de 350 metros cuadrados en zona rural, rodeada de un extensa área verde y casi aislada, donde se mantenía oculto rodeado de lujos.

Antes de ejecutar el operativo de captura, los uniformados colombianos desplegaron drones que les permitieron confirmar que ‘Coya’ se encontraba dentro del inmueble. Al ingresar a la planta baja de la mansión de dos pisos, no ubicaron a nadie, por lo que subieron las escaleras, hallando al ‘Más Buscado’ oculto en el baño de una de las habitaciones. Junto con ‘Coya’, también fue aprehendida una mujer que se presume es su pareja sentimental.

Al concluir el operativo, la pareja fue conducida para ser puesta a órdenes de las autoridades colombianas, mientras se realizan los trámites para su extradición a Panamá.