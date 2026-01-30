Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados

Dos trabajadores de una empresa de instalación de cables eléctricos murieron la tarde de este viernes mientras realizaban labores con líneas de fibra óptica en el sector de Altos de Los Ruíces, distrito de Las Palmas, en Veraguas.

El hecho ocurrió en plena faena, frente a residentes del área. La escena fue rápida y confusa.

De manera extraoficial, se conoció que otros dos obreros resultaron lesionados, pero se mantienen estables y fuera de peligro.

Ambos afectados fueron atendidos por unidades de emergencia. No se ha detallado si fueron trasladados a un centro médico cercano.

Hasta el momento no hay una versión oficial sobre cómo se dieron los hechos.

Las autoridades del Ministerio Público y otros estamentos llegaron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes. La comunidad permanece consternada por lo ocurrido.