Nacional - 30/1/26 - 05:27 PM

Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados

El hecho ocurrió en plena faena, frente a residentes del área. La escena fue rápida y confusa.

 

Por: Melquiades Vásquez / Crítica -

Dos trabajadores de una empresa de instalación de cables eléctricos murieron la tarde de este viernes mientras realizaban labores con líneas de fibra óptica en el sector de Altos de Los Ruíces, distrito de Las Palmas, en Veraguas. 

El hecho ocurrió en plena faena, frente a residentes del área. La escena fue rápida y confusa.

De manera extraoficial, se conoció que otros dos obreros resultaron lesionados, pero se mantienen estables y fuera de peligro.

Ambos afectados fueron atendidos por unidades de emergencia. No se ha detallado si fueron trasladados a un centro médico cercano.

Hasta el momento no hay una versión oficial sobre cómo se dieron los hechos. 

Las autoridades del Ministerio Público y otros estamentos llegaron al sitio para iniciar las investigaciones correspondientes. La comunidad permanece consternada por lo ocurrido.

Te puede interesar

Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados

Trabajo terminó en tragedia: dos obreros mueren electrocutados

 Enero 30, 2026
Panamá acoge diálogo para situar la cultura en la agenda del Caribe

Panamá acoge diálogo para situar la cultura en la agenda del Caribe

 Enero 30, 2026
Presidente de Kiwanis Internacional es recibido en el Palacio de las Garzas

Presidente de Kiwanis Internacional es recibido en el Palacio de las Garzas

 Enero 30, 2026
Nadie llora la salida del operador hongkonés de dos puertos en torno al Canal

Nadie llora la salida del operador hongkonés de dos puertos en torno al Canal

Enero 30, 2026
Redes: Así fue el anunció de un plan para puertos y la salida de una empresa

Redes: Así fue el anunció de un plan para puertos y la salida de una empresa

 Enero 30, 2026
 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Dos panameñas mueren ahogadas en paseo familia

Sandra responde y exige las pruebas del video grabado en push

Sandra responde y exige las pruebas del video grabado en push
Pistoleros asesinan al hijo del cantante Jr. Ranks en Colón

Pistoleros asesinan al hijo del cantante Jr. Ranks en Colón

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Roció a un menor con combustible y le prendió fuego; lo capturaron

Roció a un menor con combustible y le prendió fuego; lo capturaron