Alcaraz gana Abierto de EE.UU. y vuelve a la cima del tenis

A lo mejor la tercera final de Grand Slam esta temporada entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los jóvenes fuera de serie que reinan en el tenis masculino, no alcanzó los mismos ribetes de drama, calidad y extensión de lo que ofrecieron en Roland Garros y Wimbledon.

Pero la victoria de Alcaraz ante Sinner en la final del Abierto de Estados Unidos no dejó de ser trascendental.

Alcaraz restableció su hegemonía sobre Sinner al someter al campeón defensor por 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, con lo que el español de 22 años conquistó su segunda corona en Flushing Meadows y el sexto título de Grand Slam en su carrera. También le arrebató el primer puesto en el ranking ATP.