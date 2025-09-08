Deportes - 08/9/25 - 12:00 AM

Alcaraz gana Abierto de EE.UU. y vuelve a la cima del tenis

Por: Nueva York EFE -

A lo mejor la tercera final de Grand Slam esta temporada entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los jóvenes fuera de serie que reinan en el tenis masculino, no alcanzó los mismos ribetes de drama, calidad y extensión de lo que ofrecieron en Roland Garros y Wimbledon.

Pero la victoria de Alcaraz ante Sinner en la final del Abierto de Estados Unidos no dejó de ser trascendental.

Alcaraz restableció su hegemonía sobre Sinner al someter al campeón defensor por 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, con lo que el español de 22 años conquistó su segunda corona en Flushing Meadows y el sexto título de Grand Slam en su carrera. También le arrebató el primer puesto en el ranking ATP.

Te puede interesar

Panameña participó en Mundial de Boxeo y ahora va a Guatemala 2025

Panameña participó en Mundial de Boxeo y ahora va a Guatemala 2025

 Septiembre 08, 2025
Matthew Stafford llega a 60 mil yardas

Matthew Stafford llega a 60 mil yardas

 Septiembre 08, 2025
Packers vencen 27-13 a Lions con sólida actuación de Love y Parsons

Packers vencen 27-13 a Lions con sólida actuación de Love y Parsons

Septiembre 08, 2025
Thomas Christiansen: ‘Estamos preparados física y mentalmente’

Thomas Christiansen: ‘Estamos preparados física y mentalmente’

 Septiembre 08, 2025
Panamá, obligada a ganar para evitar que se complique clasificación

Panamá, obligada a ganar para evitar que se complique clasificación

Septiembre 08, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Taxista asesina a su esposa. Boleta de protección no la salvó

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola

Revelan amenazas de expareja en audiencia por femicidio de Paola
Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre

Menor venezolano estrangula y mata a sujeto que agredía a su padre
Paola Chávez: Se libró de violencia física, pero no de la muerte

Paola Chávez: Se libró de violencia física, pero no de la muerte
Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto

Menor pagará 12 años por matar a seguridad durante asalto