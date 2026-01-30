Alcaraz y Djokovic se enfrentarán en la final del Abierto de Australia

Novak Djokovic finalmente venció a uno de los dos hombres que han bloqueado su camino hacia un inédito 25º título de Grand Slam cuando superó a Jannik Sinner en cinco sets para alcanzar la final del Abierto de Australia el viernes.

Para conseguir ese codiciado trofeo número 25, tendrá que vencer al otro: Carlos Alcaraz, el número uno del mundo.

Los dos buscan hacer historia en la final el domingo. A sus 22 años, Alcaraz quiere convertirse en el hombre más joven que completa el Grand Slam, reunir los títulos de las cuatro citas más prestigiosas del tenis.

“Siempre hay algo, para mí. También para Carlos por su edad y todo lo que ha logrado”, señaló Djokovic a los periodistas, reunidos en una pequeña sala en lo profundo del estadio, en una breve entrevista al filo de las 3 de la madrugada del sábado. “La historia está en juego para ambos. Es la final de un Grand Slam. Hay mucho en juego”.

Ambos emergieron victoriosos de épicas semifinales.

Alcaraz se impuso ante Alexander Zverev, el tercer cabeza de serie, por 6-4, 7-6 (5), 6-7 (3), 6-7 (4), 7-5. Fue un partido que comenzó en el calor de la tarde y, culminó cinco horas y 27 minutos después, para convertirse en la semifinal más larga de la historia del Abierto de Australia.

Eso retrasó un par de horas el inicio previsto de la semifinal Sinner-Djokovic. El serbio de 38 años finalmente ganó 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4 poco después de la 1:30 de la mañana.

“Se siente surrealista. Honestamente, se siente como ganar ya esta noche”, manifestó Djokovic sobre su triunfo de cuatro horas y nueve minutos. “Sé que tengo que volver... y enfrentar al número uno del mundo. Solo espero tener suficiente energía para estar a la par con él”.

“Para mí, esta es una victoria que casi equivale a ganar un Grand Slam”, añadió.

Alcaraz y Sinner se han repartido los últimos ocho títulos de Grand Slam desde que Djokovic ganó su último título en el Abierto de Estados Unidos 2023.

Pero nadie sabe ganar más a menudo en el Melbourne Park que Djokovic. Ha ganado las diez veces que ha disputado la final del Abierto de Australia. Ha estado diciendo durante meses que Alcaraz y Sinner han estado jugando a un nivel más alto que todos los demás. También dijo que nunca dudó de que podría elevarse a ese nivel.